Госдума одобрила штрафы за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также выполнении государственного задания. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов во главе с заместителем председателя комитета палаты по информполитике Антоном Горелкиным. Он подразумевает появление в КоАП штрафов за передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания.

Физическим лицам в случае нарушения закона грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.