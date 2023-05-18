Госдума одобрила штрафы за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также выполнении государственного задания. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов во главе с заместителем председателя комитета палаты по информполитике Антоном Горелкиным. Он подразумевает появление в КоАП штрафов за передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания.
Физическим лицам в случае нарушения закона грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.
Как отмечал Горелкин, к зарубежным мессенджерам относится в том числе и Telegram. Вместе с тем госслужащим не грозит ответственность при использовании подобных приложений в личных целях. Ими можно продолжать пользоваться, пока речь не идет о предоставлении госуслуг.