Опрос показал, какие страхи испытывают россияне по вопросу работы

Россияне стали реже бояться увольнений и низкой зарплаты, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на опрос SuperJob.

Согласно результатам опроса, в России увеличилось число тех, у кого нет никаких опасений по вопросу занятости - в этом признались 61% опрошенных. При этом меньше фобий зафиксировано у мужчин.

Самые большие опасения опрошенных - увольнение (чего боятся 9% респондентов) и задержка или невыплата зарплаты (5%). Опрос также показал, что россияне боятся руководства и того, что не оправдают ожиданий от них - по 4% соответственно.

Кроме того, в число опасений также вошли: боязнь коллектива, банкротства компании, потери здоровья, невостребованности, выгорания, нехватки квалификации и проверки контролирующих органов.