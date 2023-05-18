Опрос показал, какие страхи испытывают россияне по вопросу работы
Россияне стали реже бояться увольнений и низкой зарплаты, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на опрос SuperJob.
Согласно результатам опроса, в России увеличилось число тех, у кого нет никаких опасений по вопросу занятости - в этом признались 61% опрошенных. При этом меньше фобий зафиксировано у мужчин.
Самые большие опасения опрошенных - увольнение (чего боятся 9% респондентов) и задержка или невыплата зарплаты (5%). Опрос также показал, что россияне боятся руководства и того, что не оправдают ожиданий от них - по 4% соответственно.
Кроме того, в число опасений также вошли: боязнь коллектива, банкротства компании, потери здоровья, невостребованности, выгорания, нехватки квалификации и проверки контролирующих органов.
Ранее стало известно, Минтруд предложил расширить право работников на компенсацию за задержку зарплаты. Министерство разработало поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым у работодателей станет больше оснований для выплаты компенсаций за невыданную вовремя заработную плату. Документ проходит общественное обсуждение.