В Калининграде начали сносить знаменитый советский долгострой

В Калининграде приступили к демонтажу Дома Советов
Работы продлятся в течение 14 месяцев. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил гендиректор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв.
«Итак, первые работы в Доме Советов: демонтаж наружной лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций», — написал он на странице в соцсети, подчеркнув, что «теперь это строительная площадка».
Возведение Дома Советов началось в 1970 году. Ранее на его месте находился замок Кёнигсберг. Строительство было приостановлено в 1980-х годах. В 2005-м здание отремонтировали, однако так и не начали эксплуатировать из-за дефектов, которые присутствуют в его конструкции. Власти региона сообщили, что здание непригодно для использования, восстановить его невозможно, в связи с чем было принято решение о сносе, пишет ТАСС.