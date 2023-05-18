В Калининграде начали сносить знаменитый советский долгострой

Возведение Дома Советов началось в 1970 году. Ранее на его месте находился замок Кёнигсберг. Строительство было приостановлено в 1980-х годах. В 2005-м здание отремонтировали, однако так и не начали эксплуатировать из-за дефектов, которые присутствуют в его конструкции. Власти региона сообщили, что здание непригодно для использования, восстановить его невозможно, в связи с чем было принято решение о сносе, пишет ТАСС.