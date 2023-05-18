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В Калининграде приступили к демонтажу Дома Советов

Работы продлятся в течение 14 месяцев. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил гендиректор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв.

В Калининграде начали сносить знаменитый советский долгострой
© Говорит Москва

«Итак, первые работы в Доме Советов: демонтаж наружной лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций», — написал он на странице в соцсети, подчеркнув, что «теперь это строительная площадка».

Возведение Дома Советов началось в 1970 году. Ранее на его месте находился замок Кёнигсберг. Строительство было приостановлено в 1980-х годах. В 2005-м здание отремонтировали, однако так и не начали эксплуатировать из-за дефектов, которые присутствуют в его конструкции. Власти региона сообщили, что здание непригодно для использования, восстановить его невозможно, в связи с чем было принято решение о сносе, пишет ТАСС.

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