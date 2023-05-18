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ФМБА заявило о готовности разработать вакцину от кори

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России готово разработать вакцинный препарат против кори, если будет поставлена соответствующая задача. Об этом в четверг на заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

ФМБА заявило о готовности разработать вакцину от кори
© РИА Новости

"Если задача будет поставлена, задачи перед нами все-таки ставит правительственная комиссия по эпидемической и биологической безопасности, будет поставлена задача - будет разработана вакцина", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Вакцинация против кори входит в Национальный календарь профилактических прививок для детей. В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что корь является вакциноуправляемой инфекцией, поэтому тем, кто пока не привит, необходимо это сделать.

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