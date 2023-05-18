Директор «Ленкома» рассказал о состоянии режиссера Панфилова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал в беседе с teleprogramma.pro о самочувствии режиссера Глеба Панфилова.
Варшавер сообщил, что состояние 88-летнего Панфилова «удовлетворительное». По его словам, здоровье режиссера значительно улучшилось, а врачи дают только положительные прогнозы.
«Глеб Анатольевич сразу и говорил, и все понимал, и мог что-то написать от руки, а это уже здорово. Ведь при инсульте человек вообще не говорит ничего. Сейчас рядом с Глебом Анатольевичем постоянно находится сын», — рассказал директор «Ленкома».
11 мая Панфилов был госпитализирован в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позже его перевели в другую московскую больницу. Сообщалось, что ему диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, его состояние осложняется пневмонией и тромбоцитозом. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое.
15 мая стало известно, что Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В тот же день Варшавер заявил, что после инсульта Панфилов находится в реанимации. У режиссера выявили воспаление легких.