Директор «Ленкома» рассказал о состоянии режиссера Панфилова

«Глеб Анатольевич сразу и говорил, и все понимал, и мог что-то написать от руки, а это уже здорово. Ведь при инсульте человек вообще не говорит ничего. Сейчас рядом с Глебом Анатольевичем постоянно находится сын», — рассказал директор «Ленкома».