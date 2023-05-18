Отели Сочи в летний сезон забронированы на 70-80 процентов

В отелях Сочи пока остается возможность забронировать места на лето, которые, по мнению представителей туриндустрии, "тают на глазах". На июнь, июль и август номерной фонд курорта забронирован на 70-80 процентов. Об этом "РГ" сообщила директор компании-туроператора "Ривьера-Сочи" Бэлла Тарасова.

© Российская Газета

По ее словам, бронирование на летний сезон активно продолжается и стартовало еще в начале года, когда продажи осуществлялись по ценам раннего бронирования.

Видео дня

- Бронирование происходит планомерно и достаточно пропорционально - как на ближайшие заезды, так и на июнь, июль и август, - рассказала она. - Особенно это касается популярных семейных отелей и санаториев, которые уже бронируют вплоть до ноября.

Эксперт отметила, что семейные отели - это те, в которых есть развитая инфраструктура, желательно бассейн, а также питание по системе "все включено" и лечебная база. Например, отели "Жемчужина", Sea Galaxy, "Сочи Бриз Отель", "Аквалоо", "Сочи Парк Отель" и другие.

- Номерной фонд "Сочи Парк Отеля" - почти три тысячи номеров при емкости порядка девяти тысяч гостей, поэтому, конечно, пока номера еще есть, однако, чтобы успеть отдохнуть с максимальной выгодой - лучше планировать отдых все же заранее, - сказала директор по продажам и маркетингу отеля Яна Королькова. - Кроме того, для наиболее комфортного пребывания гостей в ближайшее время у нас открываются продажи апартаментов с кухнями - такой формат отдыха наиболее востребован у семей с детьми и больших компаний.

Отметим, бронировать летний отдых гости отеля стали уже в марте - с открытия после реновации. Сейчас загрузка на лето достигает в среднем 60-65 процентов, при этом в целом на высокий сезон ожидается на уровне 85-90 процентов.

- В этом году отдых в Сочи особенно популярен, - продолжила она. - Также мы наблюдаем прирост интереса к нашему отелю в связи с недавним открытием после комплексной реновации. Да, цены изменились, и демпинга больше не будет, однако, комфортный отдых с качеством сервиса уровня "четыре звезды" точно того стоит.

Бэлла Тарасова добавила, что спрос на сочинские объекты размещения не останавливается - не хватает номерного фонда, но дело здесь не столько в строительстве новых отелей, сколько в доступности всех курортов Черноморского побережья. Стоимость проживания в некоторых отелях, которые пока можно забронировать, оценивается в пять-семь тысяч рублей за номер на июль.