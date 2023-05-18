Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Крыму

Многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. О снижении стоимости отдыха в регионе Российском союзе туриндустрии (РСТ)

Так, стало известно, что подобное решение крымские отельеры приняли для привлечения туристов.

«Причем на 20–30 процентов снизили цены и востребованные объекты, в том числе "Мрия", — пояснил вице-президент организации Юрий Барзыкин. — Кстати, она и в прошлом году до июня продавалась почти даром, я и сам чуть было не поехал».

В свою очередь, глава отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинский отметил, что в настоящее время отели в регионе выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову в выходные и праздники.

По оценке эксперта, загрузка крымских санаториев и гостиниц в 2023 году в Крыму даже хуже, чем в прошлом, не говоря о 2021-м.

«В среднем на лето забронировано от 5 до 30 процентов номеров, — добавил он. — И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить».