Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Крыму
Многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. О снижении стоимости отдыха в регионе Российском союзе туриндустрии (РСТ)
Так, стало известно, что подобное решение крымские отельеры приняли для привлечения туристов.
«Причем на 20–30 процентов снизили цены и востребованные объекты, в том числе "Мрия", — пояснил вице-президент организации Юрий Барзыкин. — Кстати, она и в прошлом году до июня продавалась почти даром, я и сам чуть было не поехал».
В свою очередь, глава отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинский отметил, что в настоящее время отели в регионе выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову в выходные и праздники.
По оценке эксперта, загрузка крымских санаториев и гостиниц в 2023 году в Крыму даже хуже, чем в прошлом, не говоря о 2021-м.
«В среднем на лето забронировано от 5 до 30 процентов номеров, — добавил он. — И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить».
Ранее в мае сообщалось, что россиянам станет проще попасть в Крым. Отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще двух поездов на лето. Дополнительные составы будут запущены из Москвы в Феодосию с 26 мая до конца сентября 2023 года.