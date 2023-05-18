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Животных предложили конфисковывать у недобросовестных владельцев

Законопроект, который вводит институт конфискации животных у тех, кто с ними жестоко обращается или содержит дома диких зверей, планируют отправить в Правительство для получения отзыва в весеннюю сессию Госдумы. Об этом сказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 18 мая.

Животных предложили конфисковывать у недобросовестных владельцев
© РИА Новости

«Мы работаем над институтом конфискации животных у недобросовестных владельцев. Это будет отдельный федеральный закон, который мы будем вносить в Правительство», — сказал он.

Депутат надеется, что это получится сделать в текущую весеннюю сессию, чтобы получить заключение к осени, когда начнется новая сессия Госдумы, и тогда уже внести законопроект в Госдуму и работать с ним дальше.

Бурматов предложил ввести конфискацию в двух случаях. По его словам, нужно забирать питомцев у владельцев, которые жестоко обращаются с питомцами.

«Доходит до парадоксального, когда есть живодер, есть факт жестокого обращения с животным, есть сотрудники полиции, которые прибыли на место и все это зафиксировали, есть волонтеры, которые готовы принять животное на передержку или в приют либо забрать. Но при этом животных не конфисковывают и оставляют у того, кто только что над ними надругался или издевался», — сказал Бурматов.

Кроме того, нужно наладить конфискацию диких животных, которых содержат в квартирах.

«Сколько там было тигрят, медвежат, львов, леопардов, пум, пантер, кого только не было», — сказал он.

В том числе, институт конфискации необходим для изъятия животных у фотографов, которые предлагают сфотографироваться с дикими животными. Сейчас, по словам Бурматова, это целая проблема.

«Надо, чтобы это работало на автомате — установили факт нарушения законов, изъяли животное, в приют или реабилитационный центр поместили», — отметил депутат.

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