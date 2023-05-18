Животных предложили конфисковывать у недобросовестных владельцев

«Доходит до парадоксального, когда есть живодер, есть факт жестокого обращения с животным, есть сотрудники полиции, которые прибыли на место и все это зафиксировали, есть волонтеры, которые готовы принять животное на передержку или в приют либо забрать. Но при этом животных не конфисковывают и оставляют у того, кто только что над ними надругался или издевался», — сказал Бурматов.