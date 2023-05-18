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В Казани стартовал международный экономический форум «Россия - исламский мир»

Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» стартовал в Казани. Как сообщает ТАСС, работу и проведение мероприятий будут обеспечивать 15 тысяч человек.

В Казани стартовал международный форум «Россия - исламский мир»
© Кадр из видео

Форум будет работать до 20 мая. Первые секции в МВЦ «Казань экспо» открылись в 8 утра, а работа основных залов началась в 9 утра. Всего в рамках форума пройдет порядка 200 мероприятий. Ожидается, что на него приедут более 7 тысяч человек из 85 стран мира и 84 регионов России.

Большое количество посетителей перед началом посещения других секций направились к выставке Russia Halal Expo и международной ярмарке халяльной продукции Russia Halal Мarket. Там можно приобрести халяльную продукцию различных отечественных и иностранных производителей.

Участников форума уже поприветствовал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва готова тесно сотрудничать со странами мусульманского мира, с которыми Россия придерживается совпадающих или близких позиций по большинству актуальных проблем.

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