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Назван максимально разрешенный срок отключения горячей воды в домах

Согласно санитарным нормам, горячую воду в домах разрешено отключать не более чем на 14 дней. О максимально разрешенном сроке, а также о действиях в случае нарушения этого правила рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, пишет RT.

Назван максимально разрешенный срок отключения горячей воды в домах
© РИА Новости

Депутат отметила, что в некоторых регионах России приняты собственные, более жесткие нормы относительно возможного времени отключения горячей воды. Так, для Москвы названная ею продолжительность такого срока составила не более чем 10 дней.

Разворотнева заявила, что если в квартире есть счетчики воды, то можно не беспокоиться за лишние начисления в квитанции. Однако если они все же появились в период отключения горячей воды, необходимо обратиться в выставляющую платежку организацию — управляющую компанию или организацию, отвечающую за теплоснабжение дома.

В случае, если восстановить права за лишние начисления не удалось, депутат посоветовала идти в жилинспекцию. Кроме того, обращаться туда она порекомендовала и в ситуации, когда разрешенные сроки отключения горячей воды были превышены.

«Но она не всегда ответит положительно: например, есть какие-то ремонтно-восстановительные работы. Но в целом, если никаких сверхординарных работ нет, нужно все сделать за две недели», — предупредила Разворотнева.

Ранее стало известно, что плановые отключения горячей воды в Москве начнутся 15 мая. По словам заместителя мэра города Петра Бирюкова, мера необходима для проведения гидравлических испытаний — в ходе них специалисты находят возможные ненадежные участки тепловых сетей, чтобы вовремя их отремонтировать.

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