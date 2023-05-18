ВЦИОМ: чуть менее половины россиян хорошо осведомлены о ВИЧ

Порядка 41% опрошенных россиян хорошо осведомлены о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), каждый второй (54%) слышал о нем и 5% респондентов ничего не знают о ВИЧ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Сегодня о ВИЧ-инфекции и СПИДе (синдроме приобретенного иммунодефицита), по собственной оценке, много знают 41% россиян, еще 54%, каждый второй, признались, что только что-то слышали об этом, то есть имеют поверхностное представление, 5% ничего не знают о данном заболевании", - говорится в публикации.

Из данных опроса следует, что показатели осведомленности о ВИЧ за последние пять лет почти не изменились. Так, в 2018 году хорошо были осведомлены о заболевании 39% опрошенных, поверхностно владели информацией 58%, а ничего об этом не знали 3% граждан.

По данным ВЦИОМ, у большинства респондентов, осведомленных о заболевании, сформированы правильные представления о путях заражения. Так, 92% указали на нестерильные иглы и шприцы, 91% - на незащищенный половой акт, 78% назвали нестерильные приборы в маникюрных и тату-салонах.