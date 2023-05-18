56% россиян выступили за возврат к системе распределения выпускников вузов

Результаты опроса сервиса Superjob свидетельствуют о том, что 56% россиян выступают за возврат к системе распределения выпускников вузов. Об этом пишет ТАСС.

В опросе, который проводился с 1 по 17 мая во всех регионах России, приняли участие 2,5 тысяч человек старше 18 лет.

При этом доля тех, кто выступает «за» систему распределения выпускников вузов на работу снизилась по сравнению с 2019 годом на 13%. А почти половина опрошенных студентов (46%) заявила о том, что подобная система нарушает свободу выбора.

«56% россиян - за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 19% затруднились с ответом», - отметили авторы исследования.

Больше всего доля поддерживающих распределение выпускников вузов среди респондентов старше 45 лет (65%) и россияне с высшим образованием (60%).

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предоставляет государственную поддержку компаниям, берущим на работу молодежь в возрасте до 30 лет. В число таких работников входят студенты-выпускники без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.