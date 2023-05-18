Назван самый дешевый город Европы для отдыха летом

Самым дешевым европейским городом для отдыха летом 2023 года названа столица Португалии Лиссабон. Об этом пишет британский таблоид Express.

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По просьбе издания специалисты проанализировали расходы путешественников в городах Европы и определили самый недорогой вариант для летнего отпуска. Эксперты учитывали стоимость проживания на две ночи, ужина на двоих с вином, а также траты на общественный транспорт и посещение достопримечательностей.

В Лиссабоне сумма расходов составила 225 фунтов (около 22,5 тысячи рублей). Почти столько же туристы тратят в Вильнюсе. Далее в рейтинге расположились Афины, Краков, Рига, Загреб, Будапешт. Двухдневный отдых в этих городах обойдется путешественникам в 25–33 тысячи рублей.