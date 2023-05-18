Мурашко назвал число врачей-гериатров в России

Количество врачей-гериатров в России по состоянию на начало 2023 года составило более 1,6 тыс. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко .

"Медицинские специалисты по геронтологии и гериатрии уникальны: они объединяют знания и усилия врачей первичного звена, специалистов по медицинской профилактике и медицинской реабилитации, социальных работников, уделяют большое внимание социальной адаптации, реабилитации пожилых людей. Почти на 25% по сравнению с 2021 годом увеличилось количество врачей-гериатров, на начало 2023 года составило более 1,6 тыс. врачей", - говорится в приветствии Мурашко в адрес участников VII Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии.

По его словам, в регионах страны работают 82 гериатрических центра, для оказания амбулаторной помощи - более 1,2 тыс. гериатрических кабинетов. С января по март 2023 года почти 45 тыс. граждан пожилого и старческого возраста госпитализировали на геронтологические койки. В России действуют стандарты медицинской помощи по заболеваниям, наиболее распространенным у пациентов старшего возраста. При этом возраст не является ограничением для проведения необходимых, в том числе высокотехнологичных, медицинских вмешательств, добавил министр.