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В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ летом

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) предложил разрешить выпускникам пересдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) не на следующий год, а летом. Он направил обращение с инициативой главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает ТАСС.

Депутат Госдумы призвал внести изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ
© ТАСС

Парламентарий в своем письме со ссылкой на исследования указал, что 73 процента одиннадцатиклассников, сдающих ЕГЭ жалуются на стресс, кроме того, 22 процента старшеклассников перед сдачей принимают успокоительные препараты.

Такая ситуация вызвана тем, что выпускник может пересдать экзамен или улучшить результат только через год, допустил Чернышов. По его мнению, в этой связи экономика и промышленность России как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов.

«Прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», — отметил вице-спикер в обращении к министру просвещения России.

В 2023 году сдача ЕГЭ в регионах страны начнется с 26 мая.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что система единого госэкзамена несет в себе недостатки. Тогда он также призывал рассматривать систему ЕГЭ комплексно, подчеркивая, что для сдачи одних предметов нужно приложить много усилий, для других — не так много.

ЕГЭ по литературе: все, что надо знать о едином госэкзамене в 2023 году

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