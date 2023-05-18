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Вице-спикер ГД Чернышов предложил разрешить оперативную пересдачу ЕГЭ

Необходимо разрешить пересдачу Единого госэкзамена не на следующий год, как сейчас, а перед сентябрем в том же году. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ летом
© РИА Новости

В своем Telegram-канале политик сообщил, что направил соответствующее обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Он обосновал необходимость изменений тем, что 73% выпускников жалуются на стресс из-за сдачи ЕГЭ, а 22% в данный период принимают успокоительные препараты. Одна из главных причин переживаний, по оценке Чернышова, это тот факт, что пересдать экзамен можно только через год. Ребята могут воспринимать это как "клеймо" - "позор школы и семьи".

Между тем стоит кадровый вопрос, напомнил вице-спикер ГД, ведь "экономика и промышленность страны как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов".

Депутат предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в течение трех месяцев перед началом нового учебного года. Уверенность старшеклассников улучшит национальные результаты оценки знаний при помощи госэкзамена, считает он. Ведь выпускники, по его словам, будут понимать, что у них есть запас времени. Парламентарий отметил, что его обращение основано на мнениях сотен тысяч ребят и их родителей.

Между тем сейчас школьники уже могут пересдать ЕГЭ в год его написания, но только по русскому языку и математике.

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