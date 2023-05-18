Российcкую порноактрису внесли в базу «Миротворца»

Российскую порноактрису Еву Элфи (настоящее имя — Юлия Романова) внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

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В личной карточке говорится, что причиной внесения Романовой в базу стало ее участие в съемках в качестве обнаженной модели на территории полуострова в 2018 году.

Как пишут авторы канала, Романова покинула Россию в марте 2022 года и сейчас живет в Калифорнии.

Ранее российскую блогершу и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, внесли в базу сайта «Миротворец» за фейк о спонсировании российской армии.