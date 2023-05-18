$80.04-0.7386.50-1.08

В МЧС опровергли сообщения о прорыве диверсантов на территорию Белгородской области

Информация о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в четверг в ГУ МЧС России по региону.

В МЧС опровергли сообщение о заходе диверсантов в Белгородскую область
© РИА Новости

"От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная информация не соответствует действительности, ее цель - посеять панику среди населения.

ФСБ опубликовала видео с места атаки диверсантов в Брянской области

В ведомстве предупредили о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий