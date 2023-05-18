В МЧС опровергли сообщение о заходе диверсантов в Белгородскую область

Информация о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в четверг в ГУ МЧС России по региону.

"От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная информация не соответствует действительности, ее цель - посеять панику среди населения.