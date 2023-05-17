$80.76+0.7887.57+0.41

«Юнармия» приглашает подростков в военно‑патриотический лагерь

ВВПОД «Юнармия» приглашает детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет в военно-патриотический лагерь «Юнармеец» на базе ВДЦ «Орлёнок» в рамках 9 смены 2023 года, которая пройдет с 10 по 30 августа, сообщает пресс-служба движения.

«Юнармия» приглашает подростков в военно‑патриотический лагерь
© © Пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области

К конкурсному отбору допускаются подростки, являющиеся членами Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», имеющие достижения в мероприятиях военно-патриотической направленности, включающей в себя начальную военную подготовку, оборонно-спортивные соревнования, а также профильные направления «Юнавиа» и «Юнфлот», муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.

Программа лагеря отвечает тенденциями развития современного общества в области образования и воспитания, в числе которых: возрастающий интерес молодежи к вопросам гражданственности и патриотизма, исторического самосознания, обращение к традициям и истории России, стремление подростков к физическому совершенствованию и здоровому образу жизни, а также интерес молодых людей к военным профессиям.

«Юнармеец» поможет юным патриотам расширить кругозор, приобрести новые знания, умения и навыки, профессиональные компетенции, развить морально-волевые качества личности, ощутить дух коллективизма, взаимопомощи и чувство социальной ответственности.

Приём конкурсных документов осуществляется через АИС Орлёнок и завершается 21 июня 2023 года (включительно). Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «Юнармия» после 2 июля 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий