«Юнармия» приглашает подростков в военно‑патриотический лагерь

ВВПОД «Юнармия» приглашает детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет в военно-патриотический лагерь «Юнармеец» на базе ВДЦ «Орлёнок» в рамках 9 смены 2023 года, которая пройдет с 10 по 30 августа, сообщает пресс-служба движения.

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К конкурсному отбору допускаются подростки, являющиеся членами Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», имеющие достижения в мероприятиях военно-патриотической направленности, включающей в себя начальную военную подготовку, оборонно-спортивные соревнования, а также профильные направления «Юнавиа» и «Юнфлот», муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.

Программа лагеря отвечает тенденциями развития современного общества в области образования и воспитания, в числе которых: возрастающий интерес молодежи к вопросам гражданственности и патриотизма, исторического самосознания, обращение к традициям и истории России, стремление подростков к физическому совершенствованию и здоровому образу жизни, а также интерес молодых людей к военным профессиям.

«Юнармеец» поможет юным патриотам расширить кругозор, приобрести новые знания, умения и навыки, профессиональные компетенции, развить морально-волевые качества личности, ощутить дух коллективизма, взаимопомощи и чувство социальной ответственности.

Приём конкурсных документов осуществляется через АИС Орлёнок и завершается 21 июня 2023 года (включительно). Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «Юнармия» после 2 июля 2023 года.