Блогерша Нечаева опровергла претензии со стороны налоговой службы

Российская блогерша Ольга Нечаева (также известна как Акуна Матата) опровергла сведения о том, что ее подозревают в неуплате налогов на сумму 10 миллионов рублей. Автор марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги» заявила «Ленте.ру», что информация о проверке в ее отношении, которая распространилась 8 мая в Telegram, ложная.

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В конце апреля сообщалось, что налоговая планирует проверить на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией. В список вошли блогеры Гусейн Гасанов и Оксана Самойлова, телеведущая Регина Тодоренко, хип-хоп-исполнители Инстасамка и Егор Крид.