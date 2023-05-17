Артемий Лебедев назвал самую скучную страну

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал Швейцарию одной из самых скучных стран в мире. Такое мнение он выразил в своем видеообзоре новостей, доступном на Rutube.

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Блогер прокомментировал новость о том, что, согласно результатам проведенного в этой стране опроса, ее жители ощущают себя более здоровыми, нежели люди в других странах Европы.

«По сравнению с соседями, получается, что в Швейцарии не так уж и плохо. Хотя, наверное, это одна из самых скучных стран на свете, поэтому я не завидую тем людям, которые живут в Швейцарии», — заявил он.

Помимо дизайна и ведения видеоблога, Лебедев активно путешествует и регулярно высказывает мнение о той или иной стране и разных городах. Так, ранее он назвал «провинциальной жопой» Израиль и выразил уверенность в том, что в этой стране, несмотря на ее преимущества, скучно жить. Он также указал, что в ближневосточном государстве высокие цены и плохой сервис. Кроме того, он критиковал Египет, утверждая, что столкнулся в Каире с «первобытным» укладом.