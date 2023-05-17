$79.98+0.8887.16+1.08

Волочкова прокомментировала скандал с экс-бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на сообщения о том, что ее бывший бойфренд Сергей Кузнецов избил свою молодую жену. Об этом пишет Телеграм-канал Super.

Волочкова прокомментировала скандал с экс-бойфрендом
© globallookpress.com

По словам Анастасии, она никогда не замечала в бывшем избраннике агрессии, он был очень позитивным.

«Когда мы были на Мальдивах мы не пили ни одного грамма алкоголя, никакого процента, занимались спортом. Сергей за мной ухаживал и не давал мне даже самостоятельно воды налить. Я просто в шоке!», — рассказала Волочкова.

Ранее стало известно, что 46-летний Сергей Кузнецов, прославившийся коротким романом со знаменитой балериной, сильно избил свою 27-летнюю жену Анастасию.

У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и внутреннее кровотечение, множественные ушибы, ссадины. От побоев у женщины опухло лицо и тело. В настоящее время она находится в коме, ее жизнь спасают врачи.

По предварительной версии, причиной агрессивного поведения стала измена жены. По словам Кузнецова, супруга якобы сама во всем призналась, в результате чего он пришел в ярость и жестоко избил ее. Сергей Кузнецов задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий