Волочкова прокомментировала скандал с экс-бойфрендом
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на сообщения о том, что ее бывший бойфренд Сергей Кузнецов избил свою молодую жену. Об этом пишет Телеграм-канал Super.
По словам Анастасии, она никогда не замечала в бывшем избраннике агрессии, он был очень позитивным.
«Когда мы были на Мальдивах мы не пили ни одного грамма алкоголя, никакого процента, занимались спортом. Сергей за мной ухаживал и не давал мне даже самостоятельно воды налить. Я просто в шоке!», — рассказала Волочкова.
Ранее стало известно, что 46-летний Сергей Кузнецов, прославившийся коротким романом со знаменитой балериной, сильно избил свою 27-летнюю жену Анастасию.
У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и внутреннее кровотечение, множественные ушибы, ссадины. От побоев у женщины опухло лицо и тело. В настоящее время она находится в коме, ее жизнь спасают врачи.
По предварительной версии, причиной агрессивного поведения стала измена жены. По словам Кузнецова, супруга якобы сама во всем призналась, в результате чего он пришел в ярость и жестоко избил ее. Сергей Кузнецов задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело.