Волочкова прокомментировала скандал с экс-бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на сообщения о том, что ее бывший бойфренд Сергей Кузнецов избил свою молодую жену. Об этом пишет Телеграм-канал Super.

По словам Анастасии, она никогда не замечала в бывшем избраннике агрессии, он был очень позитивным.

«Когда мы были на Мальдивах мы не пили ни одного грамма алкоголя, никакого процента, занимались спортом. Сергей за мной ухаживал и не давал мне даже самостоятельно воды налить. Я просто в шоке!», — рассказала Волочкова.

Ранее стало известно, что 46-летний Сергей Кузнецов, прославившийся коротким романом со знаменитой балериной, сильно избил свою 27-летнюю жену Анастасию.

У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и внутреннее кровотечение, множественные ушибы, ссадины. От побоев у женщины опухло лицо и тело. В настоящее время она находится в коме, ее жизнь спасают врачи.