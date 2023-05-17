Принц Гарри стал самым популярным членом королевской семьи в США

Самый популярный член британской королевской семьи в США — это принц Гарри. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта BonusFinder.com, проведенноо после коронации Карла III, сообщает Mirror.

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Опрос, в котором приняли участие 7276 жителей США из 36 штатов, показал, что деятельность принца Гарри ободряют 33,8% респондентов. Следом за ним по популярности идет Кейт Миддлтон — у нее 29,6% голосов. Тройку фаворитов у американцев закрывает принц Уильям с 22% респондентов, высказавшихся в его пользу.

Отец принца Уэльского и герцога Сассекского, король Великобритании Карл III, занял пятую строчку хит-парада — у него 10,8% голосов. Шестое место заняла его сестра принцесса Анна (5,7%), седьмое — королева Камилла (4,4%), восьмое — принцесса Беатрис (3,9%).

В самом конце рейтинга оказались принцесса Евгения (2,7% голосов) и принц Эдвард (1,4%).