Компанию блогера и телеведущей Насти Ивлеевой проверяют на неуплату налогов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сейчас сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) связываются с компаниями, с которыми она сотрудничала — налоговики выясняют подробности контрактов по ее рекламным интеграциям.

По информации канала, внимание ФНС привлекла компания «Илеева продакшн». Месяц назад блогер официально вышла из состава руководства организации, тогда как раньше была ее совладельцем. Официальный годовой доход компании составляет около 122 млн рублей.

Письма с требованием предоставить отчеты по работе с «Ивлеева продакшн» получили представители более 20 рекламных агентств, которые ранее сотрудничали с организацией.