Проверка начата в отношении Анастасии Ивлеевой
Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении российской блогерши и актрисы Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Финансовый караульный».
Сейчас, по информации издания, ФНС рассылает требования предоставить информацию по сделкам всем контрагентам, которые в течение 2020-2022 годов заказывали услуги у компаний Ивлеевой. В первую очередь речь идет о рекламных агентствах.
По словам самой блогерши, реклама в ее видео стоит миллион рублей. В 2021 году Ивлеева стала самым богатым блогером России с доходом $2,7 млн в год и возглавила список Forbes.