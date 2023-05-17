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Проверка начата в отношении Анастасии Ивлеевой

Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении российской блогерши и актрисы Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Финансовый караульный».

Проверка начата в отношении Анастасии Ивлеевой
© Газета.Ru

Сейчас, по информации издания, ФНС рассылает требования предоставить информацию по сделкам всем контрагентам, которые в течение 2020-2022 годов заказывали услуги у компаний Ивлеевой. В первую очередь речь идет о рекламных агентствах.

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По словам самой блогерши, реклама в ее видео стоит миллион рублей. В 2021 году Ивлеева стала самым богатым блогером России с доходом $2,7 млн в год и возглавила список Forbes.

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