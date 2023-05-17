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Священный Синод утвердил молитву о поиске работы

Синод Русской православной церкви утвердил «молебное пение по случаю поиска работы». Об этом говорится в сообщении на сайте РПЦ.

РПЦ утвердила молитву для желающих найти работу
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В сообщении отмечается, что богослужебный текст был утвержден 16 мая 2023 года.

«Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы», - отмечается в сообщении.

В молитве содержится просьба о даче человеку дела, которое пошло бы во благо.

Ранее Церковный суд Москвы принял решение лишить священного сана иерея Иоанна Коваля, клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино. Наказание было наложено за изменение текста молитвы.

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