РПЦ утвердила молитву для желающих найти работу

Синод Русской православной церкви утвердил «молебное пение по случаю поиска работы». Об этом говорится в сообщении на сайте РПЦ.

В сообщении отмечается, что богослужебный текст был утвержден 16 мая 2023 года.

«Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы», - отмечается в сообщении.

В молитве содержится просьба о даче человеку дела, которое пошло бы во благо.