В России предложили штрафовать хозяев выброшенных на улицу животных

Необходимо ввести административную ответственность в виде штрафа для тех, кто выбрасывает своих животных на улицу. С такой инициативой в разговоре с «Лентой.ру» выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

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Депутат сообщил, что является автором поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которая устанавливает штраф до 30 тысяч рублей за выброшенного питомца.

Вина человека

«Но мы же понимаем, что бездомные собаки не из воздуха материализовались. Каждой из них в свое время не повезло с хозяином, который ее выкинул на улицу. Или эти собаки являются потомками тех, от кого избавился человек», — заявил парламентарий.

Бурматов отметил, что сейчас в России начался дачный сезон, и люди набрали сотни тысяч животных в частные дома, во дворы и на дачи.

«А осенью, в сентябре-октябре, когда люди будут переезжать обратно в городские квартиры, многие из этих животных останутся предоставлены сами себе. Это происходит каждый год», — добавил он.

«Поэтому я выступил с инициативой ввести административную ответственность для тех, кто избавляется от питомцев. Эта инициатива на следующей неделе, как мы ожидаем, будет поддержана профильным комитетом Государственной думы. И после этого она будет рассмотрена на заседании Государственной думы и, я надеюсь, поддержана моими коллегами», — сообщил депутат.

Также собеседник «Ленты.ру» объяснил, что необходима будет регистрация домашних животных.

«Мы дадим такое полномочие регионам, возможно, уже до конца весенней сессии, чтобы регионы могли отслеживать судьбу животных и наказывать нерадивых владельцев. Здесь нужна ответственность. Потому что эта проблема сгенерирована человеком. Человек виноват в том, что у нас по улицам бегают бездомные животные», — заявил он.