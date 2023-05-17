Пока вы спали: просьба "Аэрофлота" об изменениях в Ту-214 и угроза для доллара

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«Аэрофлот» попросил внести 99 изменений в салоны Ту-214

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«Аэрофлот» обратился к компании «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) с просьбой внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214, в том числе в конфигурацию пассажирских кресел, сервисной панели, кухни и освещения. Об этом пишет со ссылкой на рабочую переписку перевозчика и производителя пишет РБК.

Также в авиакомпании, которая предварительно заказала 210 Ту-214, настаивают на увеличении объема багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек «на боку» и на одну полку влезало до шести чемоданов cabin size. «Обсуждаем с ОАК реализацию максимально возможного количества опций для того, чтобы пассажиры получили тот же высокий уровень комфорта и сервиса на борту, к которому они привыкли на рейсах «Аэрофлота», - заметил представитель авиакомпании.

Бастрыкин заявил об опасности иностранной преступности

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на XI Петербургском международном юридическом форуме упомянул о случаях групповых нападений мигрантов на русских и отметил, что не все иностранцы горят желанием изучать русский язык и культуру, противоставляя свои этнические традиции принятым в России. Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты в свою очередь обратили внимание на системную работу МВД по пресечению возможности въезда в Россию иностранцам, совершившим правонарушения. По их словам, самыми распространенными причинами запрета становятся «правонарушения в области защиты госграницы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан». При этом выдворение без права вернуться в Россию также применяется судами по уголовным делам, но количество таких постановлений незначительно.

Инвестор заявил об утрате долларом США статуса лидирующей валюты

Американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции в мире из-за огромных долгов США. Даже страны-партнеры Вашингтона начинают искать ему замену. Об этом заявил РИА Новости известный инвестор Джим Роджерс. https://ria.ru/20230517/dollar-1872285496.html

По словам Роджерса, люди начинают сомневаться в том, стоит ли использовать сейчас доллары, поскольку у американской валюты могут возникнуть проблемы в будущем.

«Многие из друзей Америки пытаются найти что-то, что будет конкурировать с долларом и, в конечно счете, заменит его. Это произойдет. Это всегда происходило. И время Америки подойдет к концу», - констатировал он.

Маск заявил о желании видеть президентом США «нормального человека»

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил о желании видеть на посту президента США «нормального человека», который будет способен хорошо исполнять обязанности главы государства. Об этом он рассказал

в интервью телеканалу CNBC.

«Президент – это главный гендиректор страны. Каждый день надо принимать множество решений. Хочется, чтобы директор США был хорош, эффективен», - подчеркнул Маск.

«Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов

Итальянский «Интер» со счетом 1:0 обыграл «Милан» в ответном матче и впервые с 2010 года пробился в финал Лиги чемпионов. Об этом пишет «Коммерсант».