$79.98+0.8887.16+1.08

В Мурманске температура воздуха побила рекорд 46-летней давности

Синоптики зафиксировали в Мурманске температурный рекорд для 16 мая - плюс 21,1 градуса. Предыдущий рекорд - плюс 20,3 градуса - был зарегистрирован в этот день в 1977 году, сообщили в Мурманском гидрометцентре во вторник.

В Мурманске температура воздуха побила рекорд 46-летней давности
© РИА Новости

"В Мурманске вновь побит температурный рекорд дня. 16 мая 2023 года к 15:00 часам воздух прогрелся до плюс 21,1 градуса, что на 0,8 градуса выше предыдущего максимального значения, которое отмечалось в 1977 году", - говорится в сообщении.

В Мурманской области в среду сохранится теплая погода, днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, местами возможен дождь и грозы. К четвергу температура воздуха понизится, ожидается дождь и сильный порывистый ветер.

15 мая в Мурманске также был перекрыт максимум температуры воздуха дня - плюс 22,4 градуса, был побит рекорд 60-летней давности.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий