В Мурманске температура воздуха побила рекорд 46-летней давности
Синоптики зафиксировали в Мурманске температурный рекорд для 16 мая - плюс 21,1 градуса. Предыдущий рекорд - плюс 20,3 градуса - был зарегистрирован в этот день в 1977 году, сообщили в Мурманском гидрометцентре во вторник.
"В Мурманске вновь побит температурный рекорд дня. 16 мая 2023 года к 15:00 часам воздух прогрелся до плюс 21,1 градуса, что на 0,8 градуса выше предыдущего максимального значения, которое отмечалось в 1977 году", - говорится в сообщении.
В Мурманской области в среду сохранится теплая погода, днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, местами возможен дождь и грозы. К четвергу температура воздуха понизится, ожидается дождь и сильный порывистый ветер.
15 мая в Мурманске также был перекрыт максимум температуры воздуха дня - плюс 22,4 градуса, был побит рекорд 60-летней давности.