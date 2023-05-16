В Мурманске температура воздуха побила рекорд 46-летней давности

Синоптики зафиксировали в Мурманске температурный рекорд для 16 мая - плюс 21,1 градуса. Предыдущий рекорд - плюс 20,3 градуса - был зарегистрирован в этот день в 1977 году, сообщили в Мурманском гидрометцентре во вторник.