Грузинская авиакомпания отказалась от рейсов в РФ
Грузинская авиакомпания MyWay Airlines отказалась подавать заявку на выполнение рейсов в Россию из-за нехватки самолетов. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Рати Бакурадзе.
Он отметил, что после «известных событий в Судане» у компании там «застряли два самолета». Один из них — сгорел, а второй — «по всей вероятности обстрелян».
«Таким образом, мы лишены возможности подавать заявку на рейсы в Россию. Мы сейчас можем заниматься лишь грузовыми перевозками», — добавил Бакурадзе.
Напомним, что до 2019 года MyWay Airlines выполняла рейсы из Тбилиси в аэропорт Жуковский в Москве. Ранее на сайте Georgian Airways стартовала https://news.rambler.ru/community/50746246-georgian-airways-otkryla-prodazhi-biletov-iz-tbilisi-v-moskvu/ продажа билетов из Тбилиси в Москву. Первый рейс состоится 20 мая. Стоимость билетов стартует от 26 тысяч рублей.