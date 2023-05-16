Грузинская авиакомпания отказалась от рейсов в РФ

Грузинская авиакомпания MyWay Airlines отказалась подавать заявку на выполнение рейсов в Россию из-за нехватки самолетов. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Рати Бакурадзе.

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Он отметил, что после «известных событий в Судане» у компании там «застряли два самолета». Один из них — сгорел, а второй — «по всей вероятности обстрелян».

«Таким образом, мы лишены возможности подавать заявку на рейсы в Россию. Мы сейчас можем заниматься лишь грузовыми перевозками», — добавил Бакурадзе.