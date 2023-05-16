Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву с 20 мая. Приобрести их можно на сайте перевозчика.

Согласно информации на портале, стоимость одного билета стартует от 345 долларов (свыше 26 тысяч рублей). Первый рейс будет выполнен 20 мая в 7:00 по московскому времени. Время полета составит 3 часа 15 минут. Самолет Boeing 737 авиакомпании приземлится в аэропорту Внуково.