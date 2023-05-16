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Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву

Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву с 20 мая. Приобрести их можно на сайте перевозчика.

Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву
© РИА Новости

Согласно информации на портале, стоимость одного билета стартует от 345 долларов (свыше 26 тысяч рублей). Первый рейс будет выполнен 20 мая в 7:00 по московскому времени. Время полета составит 3 часа 15 минут. Самолет Boeing 737 авиакомпании приземлится в аэропорту Внуково.

Ранее стало известно, что Georgian Airways получила разрешение на выполнение рейсов в РФ. Самолеты компании будут летать из Тбилиси в Москву семь раз в неделю. Georgian Airways стала второй авиакомпанией вслед за российским «Азимутом», которая начнет осуществлять прямые рейсы между Грузией и Россией с момент возобновления прямого авиасообщения.

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