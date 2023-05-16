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В Ижевске появится памятник программисту

В Ижевске согласовали установку скульптурной композиции «Программист». Она появится на бульваре Гоголя.

В Ижевске появится памятник программисту
© РИА Новости

Как сообщает izhlife.ru, документ за подписью главы Ижевска Олега Бекмеметьева опубликован на сайте города.

«Разрешить установить отдельно стоящий памятный знак «Скульптурная композиция «Программист» (далее — объект) на бульваре Гоголя в городе Ижевске согласно эскизному проекту и ситуационному плану», — отмечается в документе.

Инициатор установки — АНО «Цифровая экономика Удмуртской Республики».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье утвердят границы территорий для 34 объектов культурного наследия.

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