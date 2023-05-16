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Синод постановил принять Бердянскую епархию в подчинение РПЦ

Священный синод Русской православной церкви во вторник, 16 мая, постановил принять Бердянскую епархию канонической УПЦ в непосредственное подчинение Патриарху Кириллу и Синоду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

Синод постановил принять Бердянскую епархию в подчинение РПЦ
© РИА Новости

Напомним, что Бердянская епархия объединяет духовенство подконтрольной России части Запорожской области.

В Синоде пояснили, что митрополит Бердянский и Приморский Ефрем фактически оставил свою кафедру.

На фоне этого, а также в силу того, что у УПЦ отсутствует возможность беспрепятственно урегулировать положение епархии, было принято решение принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху и Синоду, отметили в пресс-службе.

В дальнейшем, уточнили в Синоде, это решение будет вынесено на рассмотрение Архиерейского собора.

Ранее сообщалось, что священнослужители Бердянской и Приморской епархии обратились в московский патриархат с просьбой принять их в РПЦ.

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