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В Telegram-канале Блиновской появились новые посты

Блогер Елена Блиновская вышла на связь с подписчиками у себя в Telegram-канале. Там появилось сразу пять постов.

«Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго… У меня столько новостей… Спасибо тем, кто поддерживает меня. Я очень сильно рискую тем, что вышла на связь. Но у меня есть, что вам рассказать», — гласит текст постов.

Затем идет ссылка на новый Telegram-канал блогера с названием «Секреты Блиновской».

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При этом блогеру по условиям домашнего ареста запрещено пользоваться интернетом или ей грозит СИЗО.

Согласно словам одного из членов команды Блиновской, которые приводит SHOT, ее Telegram-канал был взломан и постами неизвестные пытаются «перегнать» подписчиков на другой канал.

В ФСИН уже начал проверку блогера на предмет нарушений условий домашнего ареста. Если же ее действительно взломали, то ей ничего не грозит, в ином случае ее могут отправить в СИЗО, сообщил «РЕН ТВ».

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