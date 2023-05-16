В Telegram-канале Блиновской появились новые посты

«Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго… У меня столько новостей… Спасибо тем, кто поддерживает меня. Я очень сильно рискую тем, что вышла на связь. Но у меня есть, что вам рассказать», — гласит текст постов.