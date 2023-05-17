Константин Богомолов открыл новое арт-пространство в Театре на Бронной
В московском Театре на Бронной открылось арт-пространство "Худсовет".
"Театр намерен допустить зрителя за кулисы, процесс подготовки к спектаклю. Причем не только актуальных. У нас есть большое количество неопубликованных стенограмм, записей худсоветов, обсуждений - святая святых театра. Мы понимаем, что если просто опубликуем их, то вряд ли их прочитают зрители. Сейчас мир существует в реальности аудиовизуального контента, поэтому мы озвучили записи голосами наших артистов", - приводит РИА Новости слова художественного руководителя театра Константина Богомолова.
Как пояснил Богомолов, речь идёт о серии роликов, которые будут обновляться каждые две недели и рассказывать и старых и новых постановках.
Был воссоздан кабинет худсовета театра - с традиционным столом для заседаний. На нём есть исторические записки, письма, заметки и даже доносы.
В арт-пространстве посетители смогут побывать в ходе специальных экскурсий и во время спектаклей.