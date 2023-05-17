Константин Богомолов открыл новое арт-пространство в Театре на Бронной

"Театр намерен допустить зрителя за кулисы, процесс подготовки к спектаклю. Причем не только актуальных. У нас есть большое количество неопубликованных стенограмм, записей худсоветов, обсуждений - святая святых театра. Мы понимаем, что если просто опубликуем их, то вряд ли их прочитают зрители. Сейчас мир существует в реальности аудиовизуального контента, поэтому мы озвучили записи голосами наших артистов", - приводит РИА Новости слова художественного руководителя театра Константина Богомолова.