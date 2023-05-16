Актер Чадов пошел в политику

Российский актёр Алексей Чадов написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что вступит в должность советника губернатора Пермского края.

На этом посте Чадов будет отвечать за культурную жизнь региона, а также за развитие местного кинематографа. В своём сообщении актёр также выразил благодарность губернатору Пермского края за оказанное доверие и поддержку. «Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе события», – написал он.