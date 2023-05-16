«Будем сажать, куда деваться»: МВД запретит читать рэп о наркотиках

Такое заявление Зубов сделал в думском комитете по охране здоровья, на котором обсуждались изменения в КоАП, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, которые предполагают введение ответственности за пропаганду наркотиков в музыке, кинематографе, а также в личных аккаунтах в социальных сетях. Предполагается, что новый закон обяжет исполнителей ставить соответствующую маркировку в тех произведениях, которые затрагивают тему наркотиков.

Отмечается, что в случае принятия закон может вступить в силу в 2024 году. Как пояснил Зубов, за нарушение нового закона будет не сразу наступать уголовная ответственность – только после того, как нарушитель будет привлечён к административной ответственности на второй и последующие разы. «Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать – будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но – после 2024 года», – заявил Зубов в ответ на уточнение о том, как быть с рэперами, которые часто используют тему наркотиков в своих треках. При этом Замглавы МВД также добавил, что плана «сажать тысячами» у ведомства нет.