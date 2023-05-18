Чадов опроверг данные о получении должности советника губернатора

«Просто я очень вжился в свою новую роль в фильме «Культурная комедия», где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском Крае. «Культурная комедия» — история о том, как удивительная сила искусства способна проникнуть в душу самого прожжённого прагматика», — отметил артист.