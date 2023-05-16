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В Калининградской области планируют построить курорт с километровым бассейном

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак заявил о планах по развитию региона в курортной сфере. Главными проектами, по его словам, станут зона отдыха по аналогии дубайских комплексов с километровым бассейном, запуск «Готического кольца» и раскрутка участка пути Е70. Его слова приводит «РИА Новости».

В Калининградской области построят курорт с километровым бассейном
© РИА Новости

Ермак отметил, что первый проект планируется реализовать в поселке Янтарный, который славится своими пляжами. Зона отдыха займет 500 гектаров и будет построена по аналогии с дубайскими гостиничными комплексами в течение пяти лет. По словам министра, ключевым элементом курорта станет бассейн длиной в километр и шириной в 20 метров.

«Он будет огорожен прозрачным стеклом, стойким к ветрам, и наполнен водой из Балтийского моря. У нас холодно купаться даже летом, а в этом искусственном водоеме температура достигнет 30 градусов, благодаря чему туристы смогут воспользоваться им в июле и декабре», — добавил Ермак.

Кроме того вокруг бассейна возведут отели и откроют магазины беспошлинной торговли и безакцизного алкоголя.

Еще одним проектом станет запуск «Готического кольца», которое охватит малые города и поселки с сохранившимися зданиями прусской архитектуры и кирхами XIV века.

Также власти Калининградской области намерены заняться раскруткой участка международного пути Е70. На маршруте в 233 километра, который будет начинаться от Калининградского залива, планируют обустроить причальные станки для швартовки судов, создать лодочную инфраструктуру и открыть пункты питания возле причалов.

Ермак подчеркнул, что все эти меры призваны разгрузить столицу области от наплыва туристов, поток которых за первые пять месяцев 2023 года вырос на 12,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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