В Петербурге запретили использование беспилотников до августа

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на использование беспилотников с 16 мая по 31 июля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города в своем Telegram -канале.

Как следует из сообщения, мера не касается беспилотников органов власти и организаций, исполняющих госзаказы, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.

Кроме того, запрещено передвижение на гидроциклах на некоторых водных участках Санкт-Петербурга: на Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.