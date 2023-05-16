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В Петербурге запретили использование беспилотников

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на использование беспилотников с 16 мая по 31 июля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города в своем Telegram-канале.

В Петербурге запретили использование беспилотников до августа
© Lenta.ru

Как следует из сообщения, мера не касается беспилотников органов власти и организаций, исполняющих госзаказы, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.

Кроме того, запрещено передвижение на гидроциклах на некоторых водных участках Санкт-Петербурга: на Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.

Власти подчеркнули, что решение принято в целях усиления охраны правопорядка и безопасности жителей и гостей города.

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