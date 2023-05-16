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В Союзе туриндустрии объяснили отток отдыхающих из Крыма

Туристы предпочтут провести отпуск в Турции, а не в Крыму из-за высоких цен на билеты и отсутствие авиасообщения, заявил Президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

В Союзе туриндустрии объяснили отток отдыхающих из Крыма
© Парламентская газета

Ранее глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский сообщил о резком снижении продаж туров в Крым и Севастополь на лето 2023 года. Незначительная загруженность отелей наблюдается только на выходные дни, когда на отдых приезжают жители полуострова или соседних регионов, сказал он.

По словам Голова, многое взаимосвязано, поэтому решение транспортного вопроса поможет вывести турпоток на плановый уровень. Он также выразил мнение, что альтернативу Крыму внутри страны найти сложно.

«Раньше сел в самолет, три часа, и вы в Турции, два часа, и вы в Симферополе. Вот люди и выбирают из двух зол меньшее — платят больше, но зато летят в Турцию», — цитирует «360» эксперта.

Голов также указал на то, что отдых за пределами морского побережья, например на Байкале, пользуется спросом, но это зависит от сезона. Также специалист отметил, что люди стали реже бронировать билеты заранее.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал «Парламентской газете», что Турция занимает первую строчку по спросу у российских туристов. Так в 2022 году курорты этой страны посетили более пяти миллионов россиян. В 2023 увеличено число рейсов, помимо Антальи открылись такие направления, как Измир, Стамбул, Бодрум, Даламан, поэтому есть все предпосылки, что цифры будут еще выше, уверен эксперт.

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