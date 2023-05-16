В АТОР рассказали, когда начнутся прямые перелеты в Грузию

Туры в Грузию с прямым перелетом из России могут появиться в ассортименте туроператоров РФ в ближайшие две недели. Об этом сообщает АТОР.

«Пакетные туры в Грузию могут появиться в ближайшие две недели, считают туроператоры. Пока специалисты турбизнеса занимают скорее выжидательную позицию – расписание прямых рейсов еще должно сформироваться и "устаканиться"», — сообщили в АТОР.

В Ассоциации уточнили, что такое мнение высказали представители компаний «Интурист», FUN&SUN и «Русский Экспресс». Также туроператоры отметили, что на составление пакетов им понадобится «пара дней» с момента появления рейсов в Грузию в системе.