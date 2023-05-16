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В АТОР рассказали, когда начнутся прямые перелеты в Грузию

Туры в Грузию с прямым перелетом из России могут появиться в ассортименте туроператоров РФ в ближайшие две недели. Об этом сообщает АТОР.

В АТОР рассказали, когда начнутся прямые перелеты в Грузию
© РИА Новости

«Пакетные туры в Грузию могут появиться в ближайшие две недели, считают туроператоры. Пока специалисты турбизнеса занимают скорее выжидательную позицию – расписание прямых рейсов еще должно сформироваться и "устаканиться"», — сообщили в АТОР.

В Ассоциации уточнили, что такое мнение высказали представители компаний «Интурист», FUN&SUN и «Русский Экспресс». Также туроператоры отметили, что на составление пакетов им понадобится «пара дней» с момента появления рейсов в Грузию в системе.

Ранее сообщалось, что Georgian Airways получила разрешение на выполнение рейсов в РФ. Ожидается, что самолеты компании начнут летать в Москву с 20 мая семь раз в неделю.

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