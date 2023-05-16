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"Азимут" получила разрешение авиационных властей Грузии на полеты из Москвы в Тбилиси

Авиакомпания "Азимут" планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая на воздушных судах отечественного производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Азимут" получил разрешение Грузии на полеты в Тбилиси
© РИА Новости

"Российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение авиационных властей Грузии на выполнение полетов по маршруту Москва - Тбилиси с частотой семь рейсов в неделю. Перевозчик планирует начать полеты 19 мая 2023 года. Они будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства", - отметили в министерстве.

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