"Азимут" получил разрешение Грузии на полеты в Тбилиси

"Российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение авиационных властей Грузии на выполнение полетов по маршруту Москва - Тбилиси с частотой семь рейсов в неделю. Перевозчик планирует начать полеты 19 мая 2023 года. Они будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства", - отметили в министерстве.