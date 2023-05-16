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Раскрыты подробности роскошной жизни Елены Блиновской

Журналисты раскрыли подробности роскошной жизни блогера Елены Блиновской. Как сообщает «КП», после покупки первой дорогой машины автор «Марафона желаний» решила докупить к ней красивые номера — отдать она за них могла до 1 млн рублей.

Так, еще в 2019 году Блиновская приобрела первую машину Bentley Continental небесного цвета более чем за 15 миллионов рублей. В добавок ей хотелось приобрести красивый номер, однако по действующим законам приобрести их легально нельзя.

Муж Блиновской стал фигурантом уголовного дела

В связи с этим блогерша решила купить машину марки «Жигули» 1988 года выпуска, чтобы перенести с них номера «005» на Bentley. Журналисты не знают точной суммы, в которую ей обошлась покупка, однако обычно такие машины продавцы выставляют по цене от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 млн рублей, а также легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.

В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию. Блиновская купила билеты на самолет в Казахстан, однако узнав о планируемом задержании, арендовала машину и пыталась выехать в Белоруссию. Задержали ее в Смоленской области. Позднее она признала свою вину и раскаялась, суд поместил ее под домашний арест.

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