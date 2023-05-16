Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие годы в ЕГЭ вряд ли появятся какие-либо изменения. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Музаева, форма экзамена сохранится на ближайшие десять лет.

При этом он допустил, что ЕГЭ расширится за счет того, что у Рособрнадзора будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и поступающих в вузы.

Также Музаев заявил, что ЕГЭ по математике, физике и химии не будут переводить на компьютерах по аналогии с ЕГЭ по информатике, передает ТАСС.

«Если нужно просто написать ответ - это одно, если надо, чтобы эксперт видел решение, - другое. Ну и надо понимать, что увеличивать компьютерный парк ради одного дня экзамена экономически нецелесообразно», - объяснил глава Рособрнадзора.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее раскритиковал систему ЕГЭ, которую «продолжают защищать и хвалить», несмотря на изъяны.

Одной из проблем Володин назвал выбор большинством выпускников ЕГЭ по обществознанию, так как его «легче всего сдавать».