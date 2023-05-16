В Рособрнадзоре прокомментировали возможные изменения в ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие годы в ЕГЭ вряд ли появятся какие-либо изменения. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Музаева, форма экзамена сохранится на ближайшие десять лет.
При этом он допустил, что ЕГЭ расширится за счет того, что у Рособрнадзора будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и поступающих в вузы.
Также Музаев заявил, что ЕГЭ по математике, физике и химии не будут переводить на компьютерах по аналогии с ЕГЭ по информатике, передает ТАСС.
«Если нужно просто написать ответ - это одно, если надо, чтобы эксперт видел решение, - другое. Ну и надо понимать, что увеличивать компьютерный парк ради одного дня экзамена экономически нецелесообразно», - объяснил глава Рособрнадзора.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее раскритиковал систему ЕГЭ, которую «продолжают защищать и хвалить», несмотря на изъяны.
Одной из проблем Володин назвал выбор большинством выпускников ЕГЭ по обществознанию, так как его «легче всего сдавать».
Он отмечал, что «с обществознанием никто не пойдет на инженерную специальность».