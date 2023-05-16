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Стали известны подробности роскошной жизни Блиновской

Журналисты раскрыли подробности роскошной жизни российской блогерши Елены Блиновской. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Стали известны подробности роскошной жизни Блиновской
© РИА Новости

Стало известно, что в 2019 году автор «Марафона желаний» купила свою первую машину Bentley Continental небесного цвета за более 15 миллионов рублей. При этом Блиновская хотела получить к автомобилю красивые номера, но по законодательству, которое действует в России, приобрести их легально невозможно.

В связи с этим блогерша решила купить машину марки «Жигули» 1988 года выпуска, чтобы перенести с них номера «005» на Bentley. По словам журналистов, в какую стоимость обошлось ей транспортное средство неизвестно. Однако отмечается, что продавцы выставляют подобные автомобили по цене от 300 тысяч рублей до миллионов рублей.

Елена Блиновская проходит по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По версии следствия, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, и занижала полученные доходы. Блогер не уплатила налоги на добавленную стоимость, а также налоги на доходы физических лиц за 2019-2021 годы и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.

27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на пути в Белоруссию. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Впоследствии дома и в офисе блогера провели обыски. На данный момент автора тренингов отправили под домашний арест.

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