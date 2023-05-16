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Рособрнадзор оценил вероятность серьезных изменений в ЕГЭ на ближайшие 10 лет

В ближайшие десять лет вряди ли будут какие-либо серьезные изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно. (...) Но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации о учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах», — сказал он в ответ на вопрос, введут ли альтернативы сдачи ЕГЭ в будущем.

В России «обсуждается и будет обсуждаться» отмена ЕГЭ как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло, заявлял ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В свою очередь, президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ, также отметив, что она открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны именно с помощью экзамена.

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