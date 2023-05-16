Рособрнадзор оценил вероятность серьезных изменений в ЕГЭ на ближайшие 10 лет

«Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно. (...) Но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации о учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах», — сказал он в ответ на вопрос, введут ли альтернативы сдачи ЕГЭ в будущем.