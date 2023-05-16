В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

Спектакль с Серебряковым и Раппопорт в Екатеринбурге отменили в последний момент
В Екатеринбурге внезапно отменили показ спектакля "Эйнштейн и Маргарита", который должен был пройти на сцене Дворца молодежи. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
Постановку должны были показать 18 мая, однако афиша пропала с сайта Дворца молодежи. При этом официально об отмене спектакля нигде не сообщалось. В проекте задействованы актеры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Организаторы гастролей артистов прокомментировали сложившуюся ситуацию.
"Спектакль отменен. Стоимость билетов возвращают. Нужно написать заявление в том месте, где их покупали. Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос, мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его точно не будет", - сообщили в компании "Антракт", отвечающей за тур актеров со спектаклем.
Ранее постановки с Раппопорт и Серебряковым были отменены и в других российских городах. Согласно неподтвержденной информации, причиной могла стать критика артистами спецоперации на Украине и поддержка знаменитостей, включенных в ряд иностранных агентов.