В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

"Спектакль отменен. Стоимость билетов возвращают. Нужно написать заявление в том месте, где их покупали. Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос, мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его точно не будет", - сообщили в компании "Антракт", отвечающей за тур актеров со спектаклем.