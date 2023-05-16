В Крыму последний звонок пройдет только для 9 и 11 классов

В Крыму в этом году линейки на последний звонок пройдут только для выпускников 9 и 11 классов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, такое решение было принято в целях безопасности. Он подчеркнул, что мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений.

«Это важное событие в жизни каждого школьника смогут посетить и родители. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах», - написал глава полуострова.

Аксенов подчеркнул, что в учебных заведениях будут приняты все необходимые меры безопасности.