Ученого РАН арестовали по делу о госизмене. В чем ФСБ обвиняет его?

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева обвинили в госизмене. О его аресте сообщили сотрудники ИТПМ СО РАН в открытом письме.

Что известно о Валерии Звегинцеве

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Звегинцев, занимающийся разработками в сфере аэродинамики, был задержан несколько недель назад и помещен под домашний арест. Меру пресечения ему избирал Советский районный суд Новосибирска 7 апреля.

Поводом для возбуждения уголовного дела против ученого стала его статья о газовой динамике в иранском журнале. При этом отмечается, что перед публикацией работа Звегинцева прошла две экспертизы о возможной секретности.

Валерий Звегинцев — новосибирский ученый, доктор технических наук. Он является специалистом в области экспериментального моделирования задач механики сплошных сред, в частности, задач гиперзвуковой аэродинамики. Ученый — автор более 300 научных работ, в том числе десяти патентов.

Ранее в СИЗО отправили двоих коллег ученого

За последний год троих российских ученых арестовали по уголовным делам о госизмене. Помимо Звегинцева, фигурантами аналогичных дел стали Анатолий Маслов и Александр Шиплюк. Их арестовали прошлым летом.

Первым под следствием оказался главный научный сотрудник ИТПМ СО РАН 75-летний Анатолий Маслов. 2 июля 2022 года стало известно, что он находится в московском СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в передаче данных, связанных с гиперзвуком, и одновременно представляющих государственную тайну.

28 июня 2022 года Советский районный суд Новосибирска санкционировал арест ученого, после чего его отправили на самолете в Москву.

Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено восемь докторских и 11 кандидатских диссертаций.

Через несколько дней после Маслова в СИЗО «Лефортово» оказался его коллега — директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк, которого ФСБ также обвинили в государственной измене. Он стал фигурантом дела, по которому проходит Маслов. В самом институте прошли обыски.

Научное сообщество заступилось за арестованных ученых

Маслов, Шиплюк и Звегинцев известны своими блестящими научными результатами.

Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину, посвятив свою жизнь служению российской науке - из открытого письма сотрудников ИТПМ СО РАН

Материалы уголовных дел ученых закрыты, но, как отметили коллеги обвиняемых по институту, фигурантам вменяется то, что во всем мире считается обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности. Речь идет о выступлениях с докладами на международных семинарах и конференциях, публикации статей в высокорейтинговых журналах, а также участии в международных научных проектах.

Эти работы связаны исключительно с фундаментальной наукой, отмечается в обращении. К тому же обвиненных в госизмене неоднократно проверяла экспертная комиссия и не выявила никаких противоправных деяний с их стороны.

Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования - из открытого письма сотрудников ИТПМ СО РАН

Научное сообщество выразило обеспокоенность тем, что на фоне преследования ученых со стороны спецслужб молодежь отказывается идти в науку. Вопиющим и шокирующим стал случай с гибелью арестованного специалиста по квантовой оптике из Новосибирска Дмитрия Колкера летом 2022 года.

Один из обвиненных в госизмене ученых умер в СИЗО

Дмитрия Колкера силовики забрали из больницы, где он проходил лечение с четвертой стадией рака — на ней пациентам оказывается, в основном, паллиативная помощь. Ему вменили госизмену и 1 июля 2022 года Советский суд Новосибирска отправил ученого в СИЗО «Лефортово».

Колкера арестовали несмотря на то, что состояние не позволяло ему принимать обычную пищу — он питался через гастротомическую трубку. Между тем, согласно постановлению правительства от 2011 года, злокачественные новообразования входят в список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Колкер обвинялся в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.

Через два дня после ареста — 3 июля 2022 года — Колкер умер в СИЗО. Уже после его гибели Новосибирский областной суд признал законным постановление нижестоящей инстанции о его аресте.

Главное военно-следственное управление Следственного комитета России начало проверку обстоятельств смерти ученого в связи с поданным юристом семьи заявлением о преступлении. Однако о результатах проверки ничего неизвестно.

РАН предложила сформировать орган для взаимодействия с силовиками

Президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев высказался о возбуждении уголовных дел против ученых в России, заявив, что во избежание ущерба для науки и страны необходимо сформировать аналитический орган для взаимодействия с силовиками в случае возбуждения таких дел. Он указал, что подобные инциденты происходят все чаще. Причиной, по его мнению, являются сложная геополитическая ситуация.

Наверное, мы должны… говорить о некотором постоянном аналитическом органе, который бы действовал у нас, чтобы он признавался и нашими силовыми структурами, с которыми мы должны в этих ситуациях взаимодействовать - Александр Сергеев, Президент Российской академии наук